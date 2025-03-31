Премиум-отель Анапы должен своим клиентам сотни тысяч рублей из-за сорванного отдыха

Один из клиентов отдал за бронь в пятизвёздочном отеле 348 тысяч рублей. За эти деньги он должен был получить роскошные номера, красивые бассейны и сервис «ультра всё включено». Из-за разлива мазута в Керченском проливе турист решил поменять планы. Однако он и десятки других клиентов больше трёх месяцев ждут возврата своих денежных средств.