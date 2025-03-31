Премиум-отель Анапы должен своим клиентам сотни тысяч рублей из-за сорванного отдыха
SHOT ПРОВЕРКА: Премиум-отель Анапы должен своим клиентам по 400 тысяч рублей
Mövenpick Resort & SPA Anapa. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / movenpick_anapa
Премиум-отель Анапы Mövenpick Resort & SPA Anapa должен своим клиентам по 400 тысяч рублей из-за сорванного отдыха. Однако возврат денег туристы уже ожидают больше трёх месяцев, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Один из клиентов отдал за бронь в пятизвёздочном отеле 348 тысяч рублей. За эти деньги он должен был получить роскошные номера, красивые бассейны и сервис «ультра всё включено». Из-за разлива мазута в Керченском проливе турист решил поменять планы. Однако он и десятки других клиентов больше трёх месяцев ждут возврата своих денежных средств.
У многих сумма брони составляет около миллиона рублей. Руководство не называет точную дату возврата денежных средств. На данный момент туристы готовят коллективный досудебный иск.
Напомним, что в Анапе из-за потепления фиксируют новые выбросы мазута. Для уборки загрязнённого песка на побережье задействовано более 1700 человек – это команды муниципалитетов, сотрудники МЧС, краевых спасательных служб и волонтёры. Напомним, что в декабре прошлого года волны разрубили два танкера «Волгонефть» в Керченском проливе. В море попало около трёх тысяч тонн мазута.