В АТОР шуткой ответили на вопрос о пляжном сезоне в Анапе
В АТОР отказались делать прогнозы о будущем пляжного сезона в Анапе
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе уверена, что на данный момент преждевременно делать прогнозы относительно будущего пляжного сезона в Анапе. Она призвала дождаться первой декады марта, когда Роспотребнадзор и эксперты дадут своё заключение.
«Нам говорят: а какая альтернатива Анапе? Можно подумать, что то, что там плавает, целенаправленно будет плыть именно к Анапе», — пошутила представительница АТОР.
Она также подчеркнула в интервью РИА «ФедералПресс», что сегодня растёт спрос на дорогие туры. Кроме того, за последние годы россияне стали меньше жаловаться на сервис на отечественных курортах, что может указывать на повышение их качества, заключила эксперт.
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