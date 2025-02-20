В АТОР шуткой ответили на вопрос о пляжном сезоне в Анапе

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе уверена, что на данный момент преждевременно делать прогнозы относительно будущего пляжного сезона в Анапе. Она призвала дождаться первой декады марта, когда Роспотребнадзор и эксперты дадут своё заключение.

«Нам говорят: а какая альтернатива Анапе? Можно подумать, что то, что там плавает, целенаправленно будет плыть именно к Анапе», — пошутила представительница АТОР.