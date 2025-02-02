В АТОР рассказали, как на летний отдых россиян повлияет массовое закрытие отелей в Турции

Закрытие в Турции свыше 250 отелей, которые не отвечали требованиям безопасности, никак не отразится на летнем отдыхе туристов из России, выбравших турецкие курорты. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, в стране закрылись отели, которые не пользуются популярностью среди российских туристов и не входят в «топ» их предпочтений. Также Мурадян указал, что гостиничные комплексы закрывают «не по причине отсутствия туристов, а из-за несоблюдения противопожарных мер». Эта проблема особенно остро встала в стране после страшного пожара на горнолыжном курорте Турции 21 января.

«К началу активной фазы летнего сезона, которая актуальна в первую очередь для российского рынка, ситуация наоборот должна будет улучшиться. И вот эта работа, которую проводят турецкие власти, должна в долгосрочной перспективе принести положительные результаты, поскольку у туристов будет меньше вопросов к безопасности нахождения на объектах размещения», — объяснил он.

Вице-президент АТОР сделал акцент на том, что в Стамбуле, куда стремятся попасть россияне, много отелей — их количество превышает тысячу. Следовательно, от общего числа гостиниц было закрыто лишь несколько процентов, что значительно не повлияет на комфорт размещения туристов. В АТОР также не зафиксировали изменений в ценовой политике отелей на фоне закрытия некоторых из них.