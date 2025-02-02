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2 февраля, 08:16

В Турции автобус столкнулся с фурой: пожар, 19 раненых, 1 погибший

Автобус столкнулся с фурой в турецкой провинции Газиантеп, есть один погибший

Междугородний автобус врезался в грузовой автомобиль на юго-востоке Турции. В результате аварии погиб один человек, ещё 19 пострадали, сообщило агентство IHA.

Последствия ДТП. Видео © X / Melih Meriç

Столкновение случилось на трассе TAG неподалёку от города Нурдагы в провинции Газиантеп. Водитель автобуса потерял управление и влетел в фуру, которую отнесло в другую машину. Легковушку от удара отбросило, после чего она вспыхнула вместе с фурой.

Пожарные разобрались с возгоранием, а в больницы были отправлены 20 раненых. 37-летний помощник водителя скончался в медицинском учреждении, ещё один раненый до сих пор пребывает в тяжёлом состоянии. Из-за ДТП трассу перекрыли на два часа. Началось расследование.

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Ранее в Москве на МКАД водителя насмерть сбил фургон, пока тот оформлял документы в качестве участника мелкой аварии с двумя авто, произошедшей за несколько минут до этого. Мужчина, получив ужасные травмы, скончался в машине скорой.

Обложка ©

X / Melih Meriç

Владимир Озеров
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