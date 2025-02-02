В Турции автобус столкнулся с фурой: пожар, 19 раненых, 1 погибший

Междугородний автобус врезался в грузовой автомобиль на юго-востоке Турции. В результате аварии погиб один человек, ещё 19 пострадали, сообщило агентство IHA.

Последствия ДТП. Видео © X / Melih Meriç

Столкновение случилось на трассе TAG неподалёку от города Нурдагы в провинции Газиантеп. Водитель автобуса потерял управление и влетел в фуру, которую отнесло в другую машину. Легковушку от удара отбросило, после чего она вспыхнула вместе с фурой.

Пожарные разобрались с возгоранием, а в больницы были отправлены 20 раненых. 37-летний помощник водителя скончался в медицинском учреждении, ещё один раненый до сих пор пребывает в тяжёлом состоянии. Из-за ДТП трассу перекрыли на два часа. Началось расследование.