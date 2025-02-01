В ДТП с туристическим автобусом в Таиланде пострадали двое россиян
Генконсульство России на Пхукете подтвердило информацию о ДТП в Таиланде с участием российских туристов. В беседе с агентством РИА «Новости» там сообщили, что лёгкие ранения получили двое граждан нашей страны.
«В автобусе находилось двое российских туристов. По информации госпиталя «Патонг», состояние их здоровья опасений не вызывает, от госпитализации россияне отказались», — рассказали дипломаты.
О ДТП на Пхукете сообщалось ранее. Туристический автобус, перевозивший группу россиян с экскурсии, потерял управление и съехал с дороги, застряв на горном склоне. Спасательные службы оперативно отреагировали на происшествие: спасатели аккуратно эвакуировали пассажиров, спуская их по склону горы. В результате аварии 8 человек были госпитализированы, среди которых оказалась семья с детьми.
Life.ru / Шедеврум