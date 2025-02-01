В ДТП с туристическим автобусом в Таиланде пострадали двое россиян

Генконсульство России на Пхукете подтвердило информацию о ДТП в Таиланде с участием российских туристов. В беседе с агентством РИА «Новости» там сообщили , что лёгкие ранения получили двое граждан нашей страны.

О ДТП на Пхукете сообщалось ранее. Туристический автобус, перевозивший группу россиян с экскурсии, потерял управление и съехал с дороги, застряв на горном склоне. Спасательные службы оперативно отреагировали на происшествие: спасатели аккуратно эвакуировали пассажиров, спуская их по склону горы. В результате аварии 8 человек были госпитализированы, среди которых оказалась семья с детьми.