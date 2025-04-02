«Приходите завтра»: Десятки россиян не могут добиться возврата средств за сорванный отдых в Анапе
SHOT: Россияне требуют компенсацию в миллионы рублей от гостиницы в Анапе
Фото с официального сайта гостиницы
Семья москвичей потратила 210 тысяч рублей на 10-дневный отпуск для двоих взрослых и двоих детей в отеле Mira Family Resort Spa Anapa Miracleon 5* в Анапе. Они планировали провести время у моря и под солнцем в июле 2025 года, оформив все необходимые документы и переведя деньги еще в ноябре 2024 года. Ранее они уже отдыхали в этом отеле и остались довольны условиями, хотя заметили некоторые недочеты в обслуживании, такие как плесень в ванной. Однако отпуск в этом году оказался под угрозой из-за разлива мазута в Черном море, и семья решила отменить поездку.
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По данным SHOT, семья обратилась к администрации отеля с просьбой вернуть деньги. По условиям договора возврат должен быть осуществлен в течение 45 дней, но прошло уже 90 дней, а средства так и не вернулись.
По словам Анны, героини этой истории, её семья — не единственные пострадавшие от отеля: им удалось найти около 50 россиян, столкнувшихся с такой же проблемой. Вместе они создали чат и наняли юриста для защиты своих прав. Она также рассказала, что администрация отеля объяснила задержку «сложными внутренними процессами». Еще одна пострадавшая, Надежда из Волгограда, добавила, что подала заявление на возврат денег в конце декабря, и ей также обещали вернуть средства в течение 45 дней, но никаких действий до сих пор не предпринято. За свой отдых она заплатила 148 тысяч рублей и уже составила претензию в суд.
Mira Family Resort Spa Anapa Miracleon 5* — это часть сети отелей, где сейчас идет строительство нового корпуса на берегу Черного моря. Представители отеля отказались комментировать сложившуюся ситуацию.
А ранее мы писали, что ещё один премиум-отель Анапы Mövenpick Resort & SPA Anapa должен своим клиентам по 400 тысяч рублей из-за сорванного отдыха. Однако возврат денег туристы уже ожидают больше трёх месяцев