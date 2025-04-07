Прокуратура начала проверку после выброса пальмового масла в Анапе
Выбросы пальмового масла на побережье Анапы. Обложка © VK / Барахолка Геленджик
Прокуратура Азово-Черноморского региона запустила расследование из-за пятен пальмового масла, замеченных у берегов Анапы 5 и 6 апреля, рассказали РБК в пресс-службе ведомства.
Выбросы пальмового масла на побережье Анапы. Видео © VK / Барахолка Геленджик
В прокуратуре отметили, что эксперты Росприроднадзора уже отобрали пробы воды, но итоги анализов еще не готовы. Выяснением происхождения загрязнения занимается Новороссийская транспортная прокуратура.
Напомним, что ранее жители Анапы обнаружили на побережье неизвестное белое вещество. Субстанцию назвали «белым мазутом». Вещество появилось в субботу на пляжах и в окрестностях города. Позже стало известно, что веществом оказалось пальмовое масло.