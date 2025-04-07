Прокуратура начала проверку после выброса пальмового масла в Анапе

Прокуратура Азово-Черноморского региона запустила расследование из-за пятен пальмового масла, замеченных у берегов Анапы 5 и 6 апреля, рассказали РБК в пресс-службе ведомства.

Выбросы пальмового масла на побережье Анапы. Видео © VK / Барахолка Геленджик

В прокуратуре отметили, что эксперты Росприроднадзора уже отобрали пробы воды, но итоги анализов еще не готовы. Выяснением происхождения загрязнения занимается Новороссийская транспортная прокуратура.