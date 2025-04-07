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7 апреля, 08:12

Прокуратура начала проверку после выброса пальмового масла в Анапе

Выбросы пальмового масла на побережье Анапы. Обложка © VK / Барахолка Геленджик

Выбросы пальмового масла на побережье Анапы. Обложка © VK / Барахолка Геленджик

Прокуратура Азово-Черноморского региона запустила расследование из-за пятен пальмового масла, замеченных у берегов Анапы 5 и 6 апреля, рассказали РБК в пресс-службе ведомства.

Выбросы пальмового масла на побережье Анапы. Видео © VK / Барахолка Геленджик

В прокуратуре отметили, что эксперты Росприроднадзора уже отобрали пробы воды, но итоги анализов еще не готовы. Выяснением происхождения загрязнения занимается Новороссийская транспортная прокуратура.

Поднялся из глубины: В Анапе из-за потепления фиксируют новые выбросы мазута
Поднялся из глубины: В Анапе из-за потепления фиксируют новые выбросы мазута

Напомним, что ранее жители Анапы обнаружили на побережье неизвестное белое вещество. Субстанцию назвали «белым мазутом». Вещество появилось в субботу на пляжах и в окрестностях города. Позже стало известно, что веществом оказалось пальмовое масло.

Мария Любицкая
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