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Регион
6 апреля, 18:43

На побережье Анапы обнаружили выбросы пальмового масла

Оперштаб: В Анапе на береговую линию Бугазской косы выбросило пальмовое масло

Пляж Анапы. Обложка © Telegram / novorosstoday

Пляж Анапы. Обложка © Telegram / novorosstoday

В Краснодарском крае на береговую линию Бугазской косы выбросило неизвестное белое вещество. В оперативном штабе региона сообщили, что, предварительно, это могло быть пальмовое масло.

«По предварительным данным после анализа специалистов — это пальмовое масло. Сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяты необходимые пробы для точного установления, что это за вещество, и выяснения источника его происхождения», — уточнили в пресс-службе оперштаба.

Там добавили, что выбросы вещества были обнаружены на участке берега протяженностью примерно в 10 километров. Основные выбросы пришлись на 5 апреля. В воскресенье их практически не было.

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Напомним, что ранее жители Анапы обнаружили на побережье неизвестное белое вещество. Субстанцию назвали «белым мазутом». Вещество появилось в субботу на пляжах и в окрестностях города.

Алена Пенчугина
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