На побережье Анапы обнаружили выбросы пальмового масла

В Краснодарском крае на береговую линию Бугазской косы выбросило неизвестное белое вещество. В оперативном штабе региона сообщили, что, предварительно, это могло быть пальмовое масло.

«По предварительным данным после анализа специалистов — это пальмовое масло. Сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяты необходимые пробы для точного установления, что это за вещество, и выяснения источника его происхождения», — уточнили в пресс-службе оперштаба.

Там добавили, что выбросы вещества были обнаружены на участке берега протяженностью примерно в 10 километров. Основные выбросы пришлись на 5 апреля. В воскресенье их практически не было.