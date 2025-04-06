На побережье Анапы обнаружили выбросы пальмового масла
Оперштаб: В Анапе на береговую линию Бугазской косы выбросило пальмовое масло
Пляж Анапы. Обложка © Telegram / novorosstoday
В Краснодарском крае на береговую линию Бугазской косы выбросило неизвестное белое вещество. В оперативном штабе региона сообщили, что, предварительно, это могло быть пальмовое масло.
«По предварительным данным после анализа специалистов — это пальмовое масло. Сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяты необходимые пробы для точного установления, что это за вещество, и выяснения источника его происхождения», — уточнили в пресс-службе оперштаба.
Там добавили, что выбросы вещества были обнаружены на участке берега протяженностью примерно в 10 километров. Основные выбросы пришлись на 5 апреля. В воскресенье их практически не было.
Напомним, что ранее жители Анапы обнаружили на побережье неизвестное белое вещество. Субстанцию назвали «белым мазутом». Вещество появилось в субботу на пляжах и в окрестностях города.