Минпросвещения подготовило приказ о введении оценок за поведение в школах

Согласно предлагаемым изменениям, в правила внутреннего распорядка образовательных учреждений может быть включено выставление оценок за поведение учеников. Этот пункт позволит школам более эффективно контролировать соблюдение дисциплины на уроках и в целом правил поведения в учебном заведении.

Напомним, месяцем ранее сообщалось, что Минпросвещения планирует разработать отдельный проект для оценки поведения школьников. Недавно стало известно, что ученикам начнут ставить оценки за поведение в 6 регионах России с 1 сентября. Результаты экспериментальной программы будут тщательно проанализированы в ходе обсуждений с учителями, родителями и ведущими специалистами в области образования. В случае успеха и получения положительных отзывов планируется внедрение этой системы по всей стране. В Министерстве образования убеждены, что такой подход к оценке позволит сформировать более целостную модель обучения и воспитания подрастающего поколения.