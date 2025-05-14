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Регион
14 мая, 01:29

Опубликован график летних каникул для российских школьников

Минпросвещения: Летние каникулы в РФ стартуют 26 мая и продолжатся до 31 августа

Школьный класс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Школьный класс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Министерство просвещения России определило даты летнего отдыха для школьников. Согласно утверждённому федеральному графику, учебный год для большинства завершится 26 мая, а период каникул продлится до 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учебные заведения с пятидневной учебной неделей завершат занятия ещё 23 мая, с шестидневной — 24 мая. Для первоклассников каникулы начнутся 26 мая, а для выпускников дата окончания учёбы будет определяться индивидуальным графиком государственной итоговой аттестации.

Школы вправе придерживаться предложенного календаря или адаптировать его, учитывая федеральные ориентиры, региональную специфику и мнение участников образовательного процесса. Внеурочная деятельность в образовательных учреждениях может продолжаться до 30 мая включительно.

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Ранее Минпросвещения также утвердило количество часов педагогической работы, определяющее размер базовой заработной платы. Согласно новым стандартам, вступающим с 1 сентября 2025 года, для большинства специалистов устанавливается 36-часовая рабочая неделя.

Тимур Хингеев
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