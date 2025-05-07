Минпросвещения РФ определило нормы рабочего времени для учителей

Министерство просвещения России утвердило приказом количество часов педагогической работы, определяющее размер базовой заработной платы. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

Согласно новым стандартам, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года, для ряда специалистов устанавливается 36-часовая рабочая неделя. Это касается старших воспитателей в детских садах, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-библиотекарей и других категорий учителей.

Для дефектологов и логопедов норма составит 20 часов в неделю, а для воспитателей, работающих с детьми с ОВЗ, – 25 часов. Инструкторы по физкультуре и воспитатели в интернатах будут работать по 30 часов в неделю.

36-часовая рабочая неделя также устанавливается для воспитателей, работающих в организациях, реализующих дошкольные, дополнительные общеобразовательные программы и программы среднего профессионального образования, а также в учреждениях, обеспечивающих присмотр и уход за детьми.