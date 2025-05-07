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7 мая, 15:44

Минпросвещения РФ определило нормы рабочего времени для учителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Министерство просвещения России утвердило приказом количество часов педагогической работы, определяющее размер базовой заработной платы. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

Согласно новым стандартам, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года, для ряда специалистов устанавливается 36-часовая рабочая неделя. Это касается старших воспитателей в детских садах, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-библиотекарей и других категорий учителей.

Для дефектологов и логопедов норма составит 20 часов в неделю, а для воспитателей, работающих с детьми с ОВЗ, – 25 часов. Инструкторы по физкультуре и воспитатели в интернатах будут работать по 30 часов в неделю.

36-часовая рабочая неделя также устанавливается для воспитателей, работающих в организациях, реализующих дошкольные, дополнительные общеобразовательные программы и программы среднего профессионального образования, а также в учреждениях, обеспечивающих присмотр и уход за детьми.

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Ранее в Минпросвещения РФ запретили учителям вести больше шести уроков в день. В ведомстве отметили, что образовательные организации уже получили примерные варианты штатных расписаний.

Наталья Демьянова
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