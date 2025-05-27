В Верховном суде хотят смягчить меры пресечения для попавшихся на наркотиках

Верховный Суд России выступил с инициативой по смягчению наказаний за оборот наркотиков без цели сбыта. Цель — чаще направлять осуждённых на лечение от зависимости вместо лишения свободы. Соответствующий законопроект уже вынесен на рассмотрение Пленума ВС.

В обосновании инициативы подчёркивается, что многие преступления в сфере незаконного оборота запрещённых веществ совершаются лицами, страдающими наркозависимостью. Их недуг является ключевым фактором, подталкивающим к нарушению закона. Предоставление таким осуждённым возможности пройти терапию станет важным шагом к их ресоциализации и предотвращению повторных правонарушений.

Предложенные поправки в УК РФ предусматривают отмену тюремного заключения для тех, кто впервые совершил незаконное приобретение, хранение или изготовление наркотиков в значительном объёме без умысла на сбыт (ч. 1 ст. 228 УК РФ), а также за незаконное культивирование наркосодержащих растений (ч. 1 ст. 231 УК РФ) и подделку рецептов (ст. 233 УК РФ) при отсутствии отягчающих обстоятельств. Это позволит судам назначать альтернативные меры пресечения с обязательным курсом лечения.

Для случаев незаконного оборота наркотиков в крупном и особо крупном размере без цели сбыта (ч. 2 и 3 ст. 228 УК РФ) предлагается снизить верхние и упразднить нижние пределы санкций. Это обеспечит более гибкий и индивидуальный подход к определению меры наказания. Кроме того, для наркозависимых лиц, осуждённых за приобретение или хранение наркотиков в крупном размере, появится возможность отсрочки исполнения приговора для прохождения лечения и реабилитации.