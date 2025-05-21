Барби-закладчица из Петербурга попалась на продаже наркотиков в перерывах между рэпом и стримами

В Санкт-Петербурге задержан самый милый торговец наркотическими средствами — 25-летняя Маша Л. Она известна в Сети благодаря своим рэп-выступлениям и стримам. Девушка являлась частью организованной преступной группы, занимавшейся продажей мефедрона, марихуаны, MDMA и других запрещённых веществ. Вместе с ней были задержаны ещё два человека, сообщают правоохранительные органы региона.

В Санкт-Петербурге задержали трёх распространителей запрещённых веществ. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Задержанные в Санкт-Петербурге распространители запрещённых веществ. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Обыски прошли в квартирах всех трёх задержанных. Фото © Telegram / Петербургская полиция

«15 мая 2025 года в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России при силовой поддержке Росгвардии задержали двух петербужцев, 22 и 25 лет, и 25-летнюю девушку, подозреваемых в распространении запрещённых веществ на территории Петербурга через тайники — «закладки», — говорится в сообщении.

Для реализации своего бизнеса 25-летний мужчина создал в даркнете два интернет-магазина и вовлёк в противозаконную деятельность своих знакомых. Против задержанных возбуждено три уголовных дела по части 3 статьи 30, статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В ходе обысков у задержанных изъято: более 200 граммов мефедрона, около 100 граммов марихуаны, 226 флаконов с маслом каннабиса, 50 блистеров с рецептурными таблетками, 3 таблетки «экстази», упаковочный материал, двое электронных весов, мобильные телефоны и компьютер. В Невском районе также были обнаружены четыре тайника-закладки.

Правоохранительные органы установили причастность задержанных к двум другим эпизодам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех соучастников и выявлению новых эпизодов преступной деятельности.