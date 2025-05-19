Под видом одежды в Россию пытались провезти более тонны сырья для метадона

В Нижегородской области таможенная служба конфисковала 1,2 тонны прекурсоров, предназначенных для изготовления метадона. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе России (ФТС).

По данным ведомства, указанного количества прекурсоров хватило бы для изготовления более 4 миллионов доз наркотиков, оцениваемых в 7 миллиардов рублей. Наркокурьеры пытались замаскировать запрещённый груз под обычные товары, такие как одежда, косметика и посуда. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров в особо крупном размере), а также по ч. 1.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Вся партия химических веществ конфискована.

