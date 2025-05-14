Сотрудники Балтийской таможни совместно с МВД России задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга. Вес партии составил 50 кг. Об этом сообщили Life.ru в ФТС России.

Судно с незаконным грузом прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург. В ходе таможенного контроля специалисты нашли тайники в контейнерах с бананами. Там было 50 брикетов с белым порошкообразным веществом. Эксперты установили, что это кокаин.

В Петербурге задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей. Фото © ФТС России

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