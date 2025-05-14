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Регион
14 мая, 07:44

В Петербурге задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей

В Петербурге задержали 50 кг кокаина на полмиллиарда рублей. Фото © ФТС России

В Петербурге задержали 50 кг кокаина на полмиллиарда рублей. Фото © ФТС России

Сотрудники Балтийской таможни совместно с МВД России задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга. Вес партии составил 50 кг. Об этом сообщили Life.ru в ФТС России.

Судно с незаконным грузом прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург. В ходе таможенного контроля специалисты нашли тайники в контейнерах с бананами. Там было 50 брикетов с белым порошкообразным веществом. Эксперты установили, что это кокаин.

В Петербурге задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей. Фото © ФТС России

В Петербурге задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей. Фото © ФТС России

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы пожизненно.

Москвич случайно выронил пакетик с кокаином перед бойцами ОМОН
Москвич случайно выронил пакетик с кокаином перед бойцами ОМОН

А ранее в Атлантическом океане перехватили подлодку с 6,5 тоннами кокаина. Необычную субмарину, которую, вероятно, «пригнали» члены южноамериканского наркокартеля, засекли в 500 морских милях южнее Азорских островов. Из-за хитрой конструкции она торчала над водой, словно кит.

Александра Вишнякова
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