В Петербурге задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей
В Петербурге задержали 50 кг кокаина на полмиллиарда рублей. Фото © ФТС России
Сотрудники Балтийской таможни совместно с МВД России задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга. Вес партии составил 50 кг. Об этом сообщили Life.ru в ФТС России.
Судно с незаконным грузом прибыло из Латинской Америки в Большой порт Санкт-Петербург. В ходе таможенного контроля специалисты нашли тайники в контейнерах с бананами. Там было 50 брикетов с белым порошкообразным веществом. Эксперты установили, что это кокаин.
В Петербурге задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей. Фото © ФТС России
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы пожизненно.
А ранее в Атлантическом океане перехватили подлодку с 6,5 тоннами кокаина. Необычную субмарину, которую, вероятно, «пригнали» члены южноамериканского наркокартеля, засекли в 500 морских милях южнее Азорских островов. Из-за хитрой конструкции она торчала над водой, словно кит.