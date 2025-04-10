Москвич случайно выронил пакетик с кокаином перед бойцами ОМОН

Москвич случайно выронил пакетик с кокаином перед сотрудником ОМОН. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, всё произошло, когда подразделение «Авангард» остановило группу пьяных молодых людей в Москве для проверки документов.

Один из ребят согласился на обыск. Когда он начал доставать кошелёк, пакетик с неизвестным веществом предательски выпал и упал прямо к ногам полицейского. Объяснить происхождение находки москвич не смог, его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Москвич выронил пакетик с кокаином к ногам полицейского. Видео © Пресс-служба Росгвардии

«По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое у гражданина вещество, содержащееся в свертке, имеет массу 0,22 грамма и содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин», — говорится в сообщении Росгвардии.