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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 19:22

Москвич случайно выронил пакетик с кокаином перед бойцами ОМОН

Москвич случайно выронил пакетик с кокаином перед сотрудником ОМОН. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, всё произошло, когда подразделение «Авангард» остановило группу пьяных молодых людей в Москве для проверки документов.

Один из ребят согласился на обыск. Когда он начал доставать кошелёк, пакетик с неизвестным веществом предательски выпал и упал прямо к ногам полицейского. Объяснить происхождение находки москвич не смог, его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Москвич выронил пакетик с кокаином к ногам полицейского. Видео © Пресс-служба Росгвардии

«По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое у гражданина вещество, содержащееся в свертке, имеет массу 0,22 грамма и содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин», — говорится в сообщении Росгвардии.

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Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов провели антинаркотическую операцию в районах проживания цыган в Всеволожском и Тосненском районах Ленинградской области. В ходе рейда было задержано 10 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. У задержанных нашли травматическое оружие и вещества.

Обложка ©

Пресс-служба Росгвардии

Александра Мышляева
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