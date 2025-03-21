Под Петербургом полиция провела рейды у цыган после обнаружения нарколаборатории
Правоохранители организовали антинаркотический рейд по местам жительства цыган во Всеволожском и Тосненском районах Ленинградской области. В результате было задержано 10 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. У них обнаружили травматическое оружие и неизвестные вещества. Об этом доложили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Облава на цыган-наркобаронов под Петербургом. Видео © Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
«В общей сложности полицейские проверили около десятка адресов в посёлках Красный Бор и Ульяновка, городе Тосно, садоводстве «Торфяник». В полицию для разбирательства и проведения процессуальных действий доставлены 10 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет», — говорится в сообщении.
Накануне в посёлке Новоселье Ленобласти сотрудники антинаркотической полиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству метадона. Из оборота было изъято более 28 килограммов вещества. На месте происшествия оперативники задержали двоих злоумышленников.
Ранее Life.ru рассказывал, что МВД РФ возбудило уголовное дело по факту легализации десяти миллиардов рублей, полученных в результате торговли наркотиками в Интернете. Бизнес «продавцов смерти» процветал в течение пяти лет, до 2023 года.
Life.ru