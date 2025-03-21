Под Петербургом полиция провела рейды у цыган после обнаружения нарколаборатории

Правоохранители организовали антинаркотический рейд по местам жительства цыган во Всеволожском и Тосненском районах Ленинградской области. В результате было задержано 10 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. У них обнаружили травматическое оружие и неизвестные вещества. Об этом доложили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Облава на цыган-наркобаронов под Петербургом. Видео © Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«В общей сложности полицейские проверили около десятка адресов в посёлках Красный Бор и Ульяновка, городе Тосно, садоводстве «Торфяник». В полицию для разбирательства и проведения процессуальных действий доставлены 10 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет», — говорится в сообщении.

Накануне в посёлке Новоселье Ленобласти сотрудники антинаркотической полиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству метадона. Из оборота было изъято более 28 килограммов вещества. На месте происшествия оперативники задержали двоих злоумышленников.