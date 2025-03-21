Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 10:05

Под Петербургом полиция провела рейды у цыган после обнаружения нарколаборатории

Правоохранители организовали антинаркотический рейд по местам жительства цыган во Всеволожском и Тосненском районах Ленинградской области. В результате было задержано 10 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. У них обнаружили травматическое оружие и неизвестные вещества. Об этом доложили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Облава на цыган-наркобаронов под Петербургом. Видео © Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«В общей сложности полицейские проверили около десятка адресов в посёлках Красный Бор и Ульяновка, городе Тосно, садоводстве «Торфяник». В полицию для разбирательства и проведения процессуальных действий доставлены 10 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет», — говорится в сообщении.

Накануне в посёлке Новоселье Ленобласти сотрудники антинаркотической полиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству метадона. Из оборота было изъято более 28 килограммов вещества. На месте происшествия оперативники задержали двоих злоумышленников.

75-летняя мать принесла сыну в колонию десерт с метадоном, она может сесть на 20 лет
75-летняя мать принесла сыну в колонию десерт с метадоном, она может сесть на 20 лет

Ранее Life.ru рассказывал, что МВД РФ возбудило уголовное дело по факту легализации десяти миллиардов рублей, полученных в результате торговли наркотиками в Интернете. Бизнес «продавцов смерти» процветал в течение пяти лет, до 2023 года.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • Наркотики
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar