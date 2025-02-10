75-летняя мать принесла сыну в колонию десерт с метадоном, она может сесть на 20 лет
SHOT: Мать испекла зефир с метадоном для сына-арестата и попалась на входе в ИК
Мать решила побаловать своего 45-летнего сына, который отбывает наказание в колонии, и приготовила для него зефирки, но необычные, а с метадоном. В итоге 75-летняя пенсионерка из Тверской области может получить реальный срок и сесть в тюрьму на 20 лет. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.
Мужчина отбывает наказание за хранение наркотиков. Валентина решила не отставать и испекла сладости с «секретным ингредиентом». Однако на проходной колонии её поймали и обнаружили около 200 граммов метадона в десерте.
В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против Валентины. Пенсионерка может получить от 15 до 20 лет лишения свободы за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств.
Такая же история произошла недавно в Нижегородской области. Ученик 9-го класса решил побаловать своего друга, заключённого под стражу. Парень напичкал конфеты наркотиками и попытался передать их товарищу. Деньги на сладости 17-летнему подростку отправили родители арестанта. В итоге парня задержали и нашли у него восемь пакетиков.
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