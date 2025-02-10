75-летняя мать принесла сыну в колонию десерт с метадоном, она может сесть на 20 лет

Мать решила побаловать своего 45-летнего сына, который отбывает наказание в колонии, и приготовила для него зефирки, но необычные, а с метадоном. В итоге 75-летняя пенсионерка из Тверской области может получить реальный срок и сесть в тюрьму на 20 лет. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

Мужчина отбывает наказание за хранение наркотиков. Валентина решила не отставать и испекла сладости с «секретным ингредиентом». Однако на проходной колонии её поймали и обнаружили около 200 граммов метадона в десерте.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против Валентины. Пенсионерка может получить от 15 до 20 лет лишения свободы за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств.