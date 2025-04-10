Под наркотиками к девочкам: Стала известна личность бывшего ученика, проникшего в челябинскую школу с ножом

На данный момент мужчину уже вывели из школы, а детей вернули в классы. Сейчас в учебном учреждении всё хорошо — уроки продолжаются по расписанию. Предварительно, злоумышленник был под действием мефедрона. После того, как его скрутили, Олег орал и матерился. Неадекватно себя вести задержанный продолжил и на улице.