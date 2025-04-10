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10 апреля, 06:12

Под наркотиками к девочкам: Стала известна личность бывшего ученика, проникшего в челябинскую школу с ножом

SHOT: Мужчина, проникший в школу Челябинска с ножом, оказался её бывшим учеником

Неадевкатный мужчина, который ворвался в школу № 145 в микрорайоне Новосинеглазово Челябинской области раньше учился в данном образовательном учреждении. Злоумышленником оказался бывший ученик по имени Олег, сообщает Telegram-канал SHOT.

Бывший ученик по имени Олег проник в челябинскую школу с ножом. Видео © SHOT

На данный момент мужчину уже вывели из школы, а детей вернули в классы. Сейчас в учебном учреждении всё хорошо — уроки продолжаются по расписанию. Предварительно, злоумышленник был под действием мефедрона. После того, как его скрутили, Олег орал и матерился. Неадекватно себя вести задержанный продолжил и на улице.

Опубликовано видео задержания вооружённого мужчины в школе в Челябинске
Опубликовано видео задержания вооружённого мужчины в школе в Челябинске

Напомним, что мужчина проник в местную школу с ножом. Он прошёлся по коридорам учебного учреждения, но не успел напасть на детей — его остановили охранники. Скрутить и удерживать неадеквата до приезда полиции также помогал учитель физкультуры.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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