Опубликовано видео задержания вооружённого мужчины в школе в Челябинске
Опубликовано видео задержания вооружённого мужчины в коридоре школы № 145 в микрорайоне Новосинеглазово в Челябинске. Как узнал SHOT, по предварительным данным, неадекват был под наркотиками.
Задержание вооружённого мужчины в школе в Челябинске. Видео © SHOT
На детей мужчина напасть не успел. В результате его действий никто не пострадал. На кадрах с места событий видно, чт охранник и физрук его скрутили и удерживали до приезда силовиков.
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