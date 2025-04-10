Опубликовано видео задержания вооружённого мужчины в школе в Челябинске

Опубликовано видео задержания вооружённого мужчины в коридоре школы № 145 в микрорайоне Новосинеглазово в Челябинске. Как узнал SHOT , по предварительным данным, неадекват был под наркотиками.

На детей мужчина напасть не успел. В результате его действий никто не пострадал. На кадрах с места событий видно, чт охранник и физрук его скрутили и удерживали до приезда силовиков.