Вооружённый мужчина ворвался в школу в Челябинске

Вооружённый ножом мужчина ворвался в школу в микрорайоне Новосинеглазово в Челябинске. Как рассказали очевидцы SHOT, инцидент произошёл сегодня утром.

Неизвестный с ножом прорвался в коридор школы № 145. Причинить вред детям он не смог. К злоумышленнику быстро подоспели охранник и физрук. Они скрутили и удерживали неадеквата до приезда Росгвардии.