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10 апреля, 05:53

Вооружённый мужчина ворвался в школу в Челябинске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ

Вооружённый ножом мужчина ворвался в школу в микрорайоне Новосинеглазово в Челябинске. Как рассказали очевидцы SHOT, инцидент произошёл сегодня утром.

Неизвестный с ножом прорвался в коридор школы № 145. Причинить вред детям он не смог. К злоумышленнику быстро подоспели охранник и физрук. Они скрутили и удерживали неадеквата до приезда Росгвардии.

Напавшего на курскую школу подростка заключили под стражу
Напавшего на курскую школу подростка заключили под стражу

Ранее в Курске задержали 16-летнего парня, который в балаклаве проник в школу с молотком, разбив стекло входной двери. Убегая с места преступления, подросток оставил сумку, в которой были найдены два ножа и бутылка с горючей жидкостью. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. После случившегося охранника учебного заведения уволили. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Существует вероятность, что он мог состоять в опасной группе в социальных сетях.

Андрей Бражников
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