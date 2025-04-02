В Атлантическом океане перехватили подлодку с 6,5 тоннами кокаина

Португальские стражи порядка устроили настоящий переполох в Атлантике, захватив подводную лодку с 6,5 тоннами кокаина на борту. Об этом пишет CBS News.

Необычную субмарину, которую, вероятно, «пригнали» члены южноамериканского наркокартеля, засекли в 500 морских милях (свыше 900 км) южнее Азорских островов. Из-за хитрой конструкции она торчала над водой, словно кит.

Полиция считает, что груз направлялся на Пиренейский полуостров. Компанию 6,5 тоннам «белого золота» составляли пятеро отчаянных мореходов. Их задержали.