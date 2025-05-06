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Регион
6 мая, 10:04

Иностранец хотел выдать бронежилеты за рыболовные принадлежности и отправить их в Китай

ФТС: В Москве иностранец хотел отправить в Китай контрабанду с бронежилетами

Контрабанда военной продукции. Обложка © Предоставлено Life.ru

Контрабанда военной продукции. Обложка © Предоставлено Life.ru

В московском отделении почтовой связи 28-летний иностранец хотел отправить две посылки с военной продукцией в Китай. Однако сотрудники Центральной оперативной и Центральной почтовой таможен перехватили посылки, а оперативники задержали мужчину. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе ФТС.

По декларации, иностранец отправлял в качестве подарков предметы для альпинизма, рыбалки и тхэквондо. Однако вместо указанных товаров таможенники нашли в коробках два жилета для боевой и походной выкладки, а также бронежилет. В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения и военной техники). Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет, а также штраф до одного миллиона рублей.

Ранее во Внуково задержали женщину, которая хотела вывезти из России золотые монеты времён Российской империи. Женщина попыталась оправдаться, заявив, что золотишко она получила в наследство и взяла с собой для сохранности, не подозревая, что его нельзя так просто вывозить.

3 кг бивней моржа таможенники нашли в трусиках россиянки
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Полина Никифорова
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