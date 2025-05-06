Иностранец хотел выдать бронежилеты за рыболовные принадлежности и отправить их в Китай

В московском отделении почтовой связи 28-летний иностранец хотел отправить две посылки с военной продукцией в Китай. Однако сотрудники Центральной оперативной и Центральной почтовой таможен перехватили посылки, а оперативники задержали мужчину. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе ФТС.

По декларации, иностранец отправлял в качестве подарков предметы для альпинизма, рыбалки и тхэквондо. Однако вместо указанных товаров таможенники нашли в коробках два жилета для боевой и походной выкладки, а также бронежилет. В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения и военной техники). Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет, а также штраф до одного миллиона рублей.