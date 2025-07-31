Зумер начитался Интернета и чуть не убил новорождённого сына, перегрызая ему пуповину
Mash: Россиянин перекусил пуповину новорождённого сына и чуть его не убил
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Домашние роды в Петербурге едва не обернулись трагедией — молодой отец решил провести странный обряд и перегрыз пуповину младенца. Ребёнок начал истекать кровью, но медики успели спасти его. Об этом сообщил Mash.
Пара из Петербурга отказалась от помощи медиков, чтобы провести роды дома. Всё было ради обряда: отец должен был перегрызть пуповину, чтобы, как они верили, «передать силу» новорождённому. Но сразу после этого ребёнок начал стремительно терять кровь. Врачи, прибывшие по вызову, чудом спасли младенца — кровотечение удалось остановить вовремя. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
Однако на этом странности не закончились: уже в больнице мать попросила отдать ей плаценту. Женщина планировала заморозить её и готовить из неё пищу — якобы для профилактики послеродовой депрессии. Употребление плаценты в пищу стало популярным трендом в соцсетях, но научных подтверждений эффективности таких практик нет.
Ранее стало известно, что сразу четыре женщины обвинили врачей роддома в применении запрещённой с 1992 года процедуры. По словам пациенток, во время родов медики использовали приём Кристеллера — сильное надавливание на живот для «ускорения» процесса. Эта методика официально признана опасной, однако, как утверждают женщины, её применяли вместо экстренного кесарева. В результате младенцы погибли.