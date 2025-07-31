Зумер начитался Интернета и чуть не убил новорождённого сына, перегрызая ему пуповину

Домашние роды в Петербурге едва не обернулись трагедией — молодой отец решил провести странный обряд и перегрыз пуповину младенца. Ребёнок начал истекать кровью, но медики успели спасти его. Об этом сообщил Mash.

Пара из Петербурга отказалась от помощи медиков, чтобы провести роды дома. Всё было ради обряда: отец должен был перегрызть пуповину, чтобы, как они верили, «передать силу» новорождённому. Но сразу после этого ребёнок начал стремительно терять кровь. Врачи, прибывшие по вызову, чудом спасли младенца — кровотечение удалось остановить вовремя. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Однако на этом странности не закончились: уже в больнице мать попросила отдать ей плаценту. Женщина планировала заморозить её и готовить из неё пищу — якобы для профилактики послеродовой депрессии. Употребление плаценты в пищу стало популярным трендом в соцсетях, но научных подтверждений эффективности таких практик нет.