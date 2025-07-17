Запрещённый приём: Потерявшие младенцев женщины рассказали об ужасах роддома в Череповце

Четыре женщины из Череповца, у которых умерли младенцы при родах, заявили в центральный аппарат СК и Генпрокуратуру, что врачи во время процесса применяли запрещённый в России с 1992 года приём Кристеллера. Эта техника подразумевает сильное надавливание на матку извне с целью ускорить процесс родов, её официально признали опасной. Об этом сообщает «Постньюс».

Пациентки уверяют, что в Череповецком городском родильном доме помимо применения приёма Кристеллера врачи игнорировали показания к экстренному кесареву сечению или проводили операции с критической задержкой. Так, одна из пациенток поступила в роддом с показаниями к кесареву сечению, однако врачи настояли на «естественных» родах и применили приём Кристеллера. Из-за этого плод перевернулся, а операция была проведена лишь спустя полчаса — ребёнка спасти не удалось.

Родильное отделение Череповецкой больницы уже попадало в поле общественного внимания в апреле, когда суд оштрафовал его на 50 000 рублей за отказ в проведении медотвода по желанию женщины. Тридцатидевятилетняя пациентка, имея все необходимые заключения районной поликлиники, не смогла прервать нежелательную беременность — заведующая отделением потребовала «дополнительные показания», что суд признал незаконным.