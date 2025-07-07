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7 июля, 03:50

Стало известно количество новорождённых в России в 2025 году

РИАН: В России в 2025 году зарегистрировано свыше миллиона заявлений о рождении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В 2025 году в России зарегистрировано более миллиона заявлений о рождении младенцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные о регистрации.

Всего по стране подано 1 057 234 соответствующих документов. Мальчиков оказалось немного больше — 51% против 49% девочек. В 7 300 случаях на свет появились двойняшки.

Средний возраст рожениц составил 29,8 года, отцов — 29,2 года. В 39% ситуаций женщины рожали впервые, в 32% — во второй раз. Третий ребёнок появился у 18% семей, четвёртого и последующего родили 11%.

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А ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой поэтапного списания жилищных кредитов при рождении детей. Депутат предлагает такой механизм: за первого ребёнка списывать — 25%, за второго — 50%, а третий аннулирует кредит полностью.

Тимур Хингеев
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