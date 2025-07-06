Коттеджи вместо муравейников: В ГД придумали, как решить проблемы с демографией

Лидер партии СЗРП Сергей Миронов предложил полностью аннулировать ипотечные обязательства семей при рождении третьего ребёнка. Эта инициатива отражает растущую озабоченность жилищными условиями как одним из ключевых факторов, влияющих на решение заводить детей, отметил в интервью «Газете.ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Он подчеркнул, что вопросы жилья могут играть решающую роль в формировании семьи. В поддержку этого 25 июня депутат Леонид Слуцкий выдвинул собственную инициативу, призывающую правительство и Центробанк пересмотреть устоявшиеся подходы и увеличить бюджетные субсидии для поддержки молодых семей, включая те, где есть хотя бы один ребёнок. По мнению Наумова, откладывать решение демографической проблемы из-за экономии бюджета недопустимо.

Депутат также выступил за развитие индивидуального строительства жилья вместо массовых многоэтажек, отметив наличие для этого всех необходимых условий. Он напомнил, что ежегодно из бюджета выделяется свыше триллиона рублей на обслуживание уже выданных льготных ипотек, что может создавать финансовые ловушки.

«Напомню, что у нас сейчас свыше триллиона рублей ежегодно из бюджета будет идти на ранее выданные льготные ипотечные кредиты. Такого рода ловушки создавать самим себе не стоит», — сказал он.

Наумов предложил более чётко интегрировать молодые семьи в существующие региональные программы льготного ипотечного кредитования — в частности, на Дальнем Востоке, для IT-специалистов и сельских жителей. По его мнению, сочетание этих мер с программами поддержки педагогов, врачей и тренеров создаст необходимый демографический импульс и поможет преодолеть кризис.