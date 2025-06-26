В России грядёт демографический бум, но пока только у комаров

Во влажную погоду комары размножаются более активно. Насекомые откладывают во всевозможные водоёмы и лужицы яйца, которые позже превращаются в личинки. Биолог и агроном Михаил Воробьёв в беседе с Life.ru рассказал, будет ли в этом году больше комаров с учётом погоды.

«Если погода жаркая, то лужицы пересыхают совсем, водоёмы несколько снижают свою береговую линию. Часть личинок оказывается на воздухе и погибает. Если стоит влажная погода, дожди, соответственно, лужицы и водоёмы остаются на своём месте, и комары вылупляются в полном объёме. Поэтому насекомых будет больше, чем в среднем. Но, наверное, какой-то катастрофы не предвидится, потому что дождливые дни перемежаются с днями достаточно тёплыми», — поделился эксперт.

Кроме того, ветреная погода способствует высыханию влаги. Поэтому ожидать нашествия комаров не стоит. В городе влияют и антропогенные факторы: лужицы и всевозможные мелкие водоёмы обычно изничтожаются. А сами люди не так много времени проводят на свежем воздухе, дома же защищают москитные сетки. Поэтому городским жителям бояться комаров нужно в последнюю очередь.