5 причин, почему укус комара может быть смертельно опасен, и что делать, если всё распухло

Лето в самом разгаре, а значит, пришло время кровососущих маленьких монстров. Мы привыкли воспринимать комариные укусы как мелкую неприятность — почесался и забыл. Но иногда эти крошечные ранки могут превратиться в настоящую проблему. Разбираемся, когда стоит насторожиться и бежать к врачу, а когда достаточно просто помазать зелёнкой.

5 причин, почему комариный укус становится опасным

Когда комариный укус требует немедленного обращения к врачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DocPhotos

Большинство из нас даже не задумывается о том, что происходит, когда комар впивается в кожу. А ведь эти насекомые — настоящие химики. Слюна самки комара содержит целый коктейль биологически активных веществ, которые не дают крови свернуться. Наш организм воспринимает эти вещества как чужеродные и запускает иммунную реакцию — отсюда покраснение, зуд и небольшой отёк. Но иногда всё идёт не по плану.

Причина №1: Бактериальная инфекция через расчёсы

Самая банальная и частая опасность — это занесение инфекции. Когда мы расчёсываем укус грязными руками, под кожу попадают бактерии. Место укуса превращается в маленькую открытую ранку, которая становится воротами для микробов. Сначала появляется покраснение побольше обычного, потом — гнойничок, а в запущенных случаях может развиться флегмона или абсцесс. Особенно опасно это для детей — они расчёсывают укусы до крови, не понимая последствий.

Причина №2: Аллергическая реакция и анафилактический шок

Аллергия на укусы комаров: симптомы и лечение у взрослых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kiefer Photography

Комариная слюна — сильный аллерген. У некоторых людей иммунная система реагирует на неё слишком бурно. Вместо небольшого покраснения развивается настоящая аллергия — с отёком размером с яблоко, температурой и плохим самочувствием. В медицине это называется синдромом Скитера. А в самых тяжёлых случаях может развиться анафилактический шок — состояние, угрожающее жизни. К счастью, такое происходит крайне редко, но забывать об этой возможности нельзя.

Причина №3: Передача опасных инфекций

В наших широтах комары редко заражают людей серьёзными инфекциями, но такая возможность существует. Эти насекомые могут быть переносчиками вируса Западного Нила, лихорадки денге, малярии и других заболеваний. Правда, в средней полосе России риск заразиться через комариный укус минимален. Но, если вы недавно вернулись из тропических стран и после укуса почувствовали недомогание, стоит обратиться к врачу.

Причина №4: Длительные кожные реакции и рубцы

Кожные реакции после укуса комара: признаки и первая помощь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

У людей с ослабленным иммунитетом или склонностью к аллергии след от комариного укуса может держаться невероятно долго. Вместо обычных двух-трёх дней покраснение и зуд мучают неделями. Иногда на месте укуса остаётся тёмное пятно — гиперпигментация, которая проходит только через несколько месяцев. А в особо тяжёлых случаях может образоваться рубец.

Причина №5: Развитие хронического дерматита

Постоянное расчёсывание укусов может запустить порочный круг. Кожа воспаляется, зудит ещё сильнее, человек чешется ещё интенсивнее. Так развивается хроническая экзема или дерматит. Особенно часто это происходит у детей с атопическим дерматитом — комариные укусы становятся спусковым крючком для обострения основного заболевания.

Красные флаги: когда нужно срочно к врачу после укуса комара

Когда нужно обращаться к врачу после укуса комара, чтобы избежать осложнений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nechaevkon

Большинство комариных укусов проходят сами собой, но иногда организм подаёт сигналы тревоги. Если место укуса распухло больше чем на пять сантиметров в диаметре, появилась температура или общее недомогание, — это повод для срочного визита к врачу. Особенно опасны отёки в области лица и шеи — они могут нарушить дыхание. Нагноение укуса тоже требует медицинской помощи. Если из ранки появился гной, кожа вокруг стала горячей и болезненной, а от места укуса пошли красные полоски — это признаки серьёзной бактериальной инфекции. Без антибиотиков тут не обойтись.

Что делать, если укус сильно распух

Когда место укуса комара превратилось в болезненную припухлость размером с монету или больше, действовать нужно быстро и правильно. Первые полчаса — самые важные для предотвращения дальнейшего отёка.

Немедленные действия при сильном отёке от укуса комара

Отёки от комариных укусов, эффективные методы борьбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Сразу приложите лёд, завёрнутый в тонкую ткань, на 10–15 минут. Повторяйте каждый час в первые сутки. Примите антигистаминный препарат — лоратадин, цетиризин или супрастин. Если отёк на руке или ноге, поднимите конечность выше уровня сердца — это улучшит отток жидкости. Обработайте место укуса хлоргексидином или мирамистином, чтобы предотвратить инфицирование.

Когда отёк опасен и требует скорой помощи

Если припухлость после укуса комара появилась на лице, особенно возле глаз, губ или на шее — немедленно вызывайте скорую. Отёк в этих зонах может перекрыть дыхательные пути. Также тревожные симптомы — это распространение отёка по всему телу, затруднённое дыхание, головокружение или тошнота. В таких случаях счёт идёт на минуты.

Домашняя аптечка против отёков от укусов комаров

Народные и медикаментозные средства от комариных укусов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Держите под рукой проверенные средства. Антигистаминные препараты должны быть в каждой домашней аптечке. Гель с диклофенаком поможет снять воспаление и отёк. Гормональные мази типа гидрокортизона эффективны при сильных реакциях, но применять их можно только после консультации с врачом. Содовый раствор — столовая ложка на стакан воды — хорошо снимает зуд при компрессах.

Как защитить себя от комариных атак

Лучшее лечение — это профилактика. Используйте репелленты, особенно в вечернее время, когда комары наиболее активны. Дома поставьте москитные сетки на окна и не забывайте про фумигаторы. Носите светлую одежду с длинными рукавами, если идёте в места скопления комаров. Помните — комары любят влажность и застойную воду. Если у вас есть дача, регулярно меняйте воду в поилках для птиц, следите, чтобы в бочках и вёдрах не застаивалась вода. Именно там самки комаров откладывают яйца.

Особенности детских реакций

Укусы комаров у детей: особенности лечения и ухода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yavdat

Дети реагируют на комариные укусы особенно ярко. У них ещё не сформирован иммунитет к комариной слюне, поэтому отёки и покраснения могут быть очень заметными. Плюс малыши не могут контролировать желание почесаться, что увеличивает риск инфицирования. Если ребёнка покусали комары, коротко стригите ему ногти и следите, чтобы он не расчёсывал укусы. Можно надеть на ручки лёгкие варежки или заклеить места укусов пластырем. Детям подходят те же средства, что и взрослым, но в меньших дозировках.