Полвека с секретом: Из мужчины вытащили зубную щётку, которую он проглотил ещё в детстве

64-летний житель китайской провинции Аньхой по фамилии Ян обратился в больницу с жалобами на боли в животе. При обследовании врачи обнаружили в его тонком кишечнике застрявшую зубную щётку длиной 17 сантиметров. Пациент рассказал, что проглотил её ещё в 12 лет и с тех пор о случившемся никому не говорил, надеясь, что инородный предмет растворится сам собой, сообщило издание South Morning China Post.