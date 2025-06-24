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24 июня, 16:46

Полвека с секретом: Из мужчины вытащили зубную щётку, которую он проглотил ещё в детстве

SMCP: Врачи в Китае удалили зубную щётку из кишечника пациента спустя 52 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Abbasov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Abbasov

64-летний житель китайской провинции Аньхой по фамилии Ян обратился в больницу с жалобами на боли в животе. При обследовании врачи обнаружили в его тонком кишечнике застрявшую зубную щётку длиной 17 сантиметров. Пациент рассказал, что проглотил её ещё в 12 лет и с тех пор о случившемся никому не говорил, надеясь, что инородный предмет растворится сам собой, сообщило издание South Morning China Post.

Зубная щетка, которую вытащили из тонкого кишечника мужчины в Китае. Обложка © Х / MustShareNews

Зубная щетка, которую вытащили из тонкого кишечника мужчины в Китае. Обложка © Х / MustShareNews

Хирургам удалось достать щётку с помощью эндоскопической процедуры, которая заняла 80 минут. К счастью, предмет застрял в изгибе кишечника, не причинив критического вреда за прошедшие десятилетия.

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Инородные тела в желудочно-кишечном тракте могут приводить к самым трагичным последствиям. Так, недавно в Великобритании скончался индийский миллиардер Санджай Капур. Во время игры в поло он проглотил пчелу. Жало попало в горло и вызвало стремительную аллергическую реакцию — анафилактический шок, приведший к остановке сердца. Спасти мужчину не удалось.

Милена Скрипальщикова
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