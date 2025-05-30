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30 мая, 09:20

Хирурги больницы Сперанского спасли мальчика, проглотившего батарейку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotorawin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotorawin

Врачи детской больницы им. Г.Н. Сперанского успешно спасли 12-летнего мальчика, случайно проглотившего пальчиковую батарейку от телевизионного пульта. Родители незамедлительно доставили ребёнка в больницу. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе медучреждения.

Рентген показал, что батарейка застряла в илеоцекальном углу слепой кишки. Фото © Предоставлено Life.ru

Рентген показал, что батарейка застряла в илеоцекальном углу слепой кишки. Фото © Предоставлено Life.ru

По словам заведующего хирургическим отделением Игоря Хворостова, рентген показал, что батарейка застряла в илеоцекальном углу слепой кишки. Для её извлечения хирурги применили инновационный подход: сначала провели лапароскопию, чтобы оценить состояние и расположение инородного тела, а затем с помощью эндоскопии и специальной петли аккуратно удалили литиевую батарейку. К счастью, она осталась целой, что позволило избежать химического ожога.

Спустя два дня мальчик покинул больницу полностью здоровым.

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Оксана Попова
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