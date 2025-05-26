Свердловские врачи совершили чудо, вернув к жизни мужчину, чей череп раскололся на части
Свердловские врачи спасли мужчину с раздробленным после ДТП черепом
Спасённый пациент (справа). Обложка © Минздрав Свердловской области
После аварии в Свердловской области 35-летний мужчина выжил благодаря врачам, несмотря на то, что его череп раскололся на части. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Страшная авария произошла в сентябре 2024 года. Водитель неожиданно потерял сознание, после чего машина перевернулась. Пассажиры получили незначительные травмы, такие как ушибы и ссадины. Водитель, находившийся в тяжёлом состоянии, был госпитализирован в Серовскую городскую больницу.
«В ходе операции кровь из линии перелома черепа хлынула рекой. Врачи столкнулись с крайне редким и опасным типом черепной травмы, сопровождавшейся массивной кровопотерей», — поделились медики.
Благодаря усилиям врачей состояние пациента удалось вывести из критического. После этого мужчине потребовался длительный и всесторонний курс восстановления, включавший физиотерапевтические процедуры, лекарственную терапию и регулярные консультации с медиками. Лишь через девять месяцев было констатировано его полное выздоровление.
Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске врачи спасли женщину, которая на протяжении пяти лет страдала от осложнений после травмы позвоночника. Состояние пациентки значительно ухудшилось из-за выпадения прямой кишки. Тем не менее врачам удалось успешно справиться с этой патологией.