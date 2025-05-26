Свердловские врачи совершили чудо, вернув к жизни мужчину, чей череп раскололся на части

После аварии в Свердловской области 35-летний мужчина выжил благодаря врачам, несмотря на то, что его череп раскололся на части. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Страшная авария произошла в сентябре 2024 года. Водитель неожиданно потерял сознание, после чего машина перевернулась. Пассажиры получили незначительные травмы, такие как ушибы и ссадины. Водитель, находившийся в тяжёлом состоянии, был госпитализирован в Серовскую городскую больницу.

«В ходе операции кровь из линии перелома черепа хлынула рекой. Врачи столкнулись с крайне редким и опасным типом черепной травмы, сопровождавшейся массивной кровопотерей», — поделились медики.