В Приморье сразу двое детей намотали пенисы на шуруповёрты

В Приморском крае врачи спасли двух детей, которые повредили гениталии шуруповёртами. Об этом рассказали в телеграм-канале «Детское здравоохранение Приморья».

«Шуруповерт стал опасной игрушкой в руках двоих малышей. Шокирующие бытовые травмы произошли в разных семьях, в обоих случаях дети самостоятельно достали шуруповёрты», — рассказали медики.

В первом случае пятилетний мальчик играл с шуруповёртом и включил его. Мать ребёнка рассказала, что инструмент намотал колготки и крайнюю плоть. Врачи диагностировали травматический отрыв кожи, повреждение полового члена до корня и инфицированную рану. Ребёнок находился в состоянии средней тяжести. Медики провели операцию, восстановили кожный покров и ещё долго лечили малыша в больнице, чтобы исключить осложнения.

Во втором случае пострадал годовалый мальчик. Вечером он самостоятельно взял шуруповёрт и включил его. Как и в первом случае, инструмент намотал колготки и половой член на биту. Произошёл травматический отрыв кожи и поверхностной фасции полового члена. Врачи-урологи Краевой детской клинической больницы № 1 экстренно прооперировали малыша.

Сейчас жизни обоих пострадавших находятся вне опасности, функции органов удалось сохранить.