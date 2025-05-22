Любознательный московский подросток ради эксперимента засунул ручку в уретру

В московской детской городской клинической больнице № 9 имени Сперанского врачи оказали помощь 16-летнему подростку, который, по его словам, «ради эксперимента» вставил ручку в мочеиспускательный канал. Пациенту провели рентгенологическое исследование, чтобы исключить повреждения уретры и проникновение инородного тела за её пределы, сообщил детский хирург Эдуард Айрян.

«16-летний мальчик в процессе эксперимента вставил в мочеиспускательный канал ручку, предварительно убрав стержень. Поместив предмет на 10 сантиметров, школьник побоялся самостоятельно его извлечь, потому что середина ручки была толще и веретенообразной формы», – приводит сообщение медиков АГН «Москва».

В итоге мальчик всё-таки проявил сознательность и рассказал обо всём родителям. Те отвели сына в стационар;

Позже под наркозом врачи удалили ручку и провели школьнику цистоскопию для осмотра мочеиспускательного канала и исключения травм. Затем мальчику установили уретральный катетер для заживления микротравм и восстановления тканей. Юного пациента выписан через несколько дней после операции. Врачи подчеркнули опасность подобных экспериментов, предупредив о риске повреждения уретры, кровотечения и острой задержки мочи.