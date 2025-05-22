Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 11:36

Любознательный московский подросток ради эксперимента засунул ручку в уретру

Врачи детской больницы Сперанского помогли подростку, засунувшему ручку в уретру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aaron Burden

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aaron Burden

В московской детской городской клинической больнице № 9 имени Сперанского врачи оказали помощь 16-летнему подростку, который, по его словам, «ради эксперимента» вставил ручку в мочеиспускательный канал. Пациенту провели рентгенологическое исследование, чтобы исключить повреждения уретры и проникновение инородного тела за её пределы, сообщил детский хирург Эдуард Айрян.

«16-летний мальчик в процессе эксперимента вставил в мочеиспускательный канал ручку, предварительно убрав стержень. Поместив предмет на 10 сантиметров, школьник побоялся самостоятельно его извлечь, потому что середина ручки была толще и веретенообразной формы», приводит сообщение медиков АГН «Москва».

В итоге мальчик всё-таки проявил сознательность и рассказал обо всём родителям. Те отвели сына в стационар;

Позже под наркозом врачи удалили ручку и провели школьнику цистоскопию для осмотра мочеиспускательного канала и исключения травм. Затем мальчику установили уретральный катетер для заживления микротравм и восстановления тканей. Юного пациента выписан через несколько дней после операции. Врачи подчеркнули опасность подобных экспериментов, предупредив о риске повреждения уретры, кровотечения и острой задержки мочи.

Ёршик вне ванны: Врачи спасли мужчину с инородным предметом в неподходящем месте
Ёршик вне ванны: Врачи спасли мужчину с инородным предметом в неподходящем месте

А ранее врачи извлекли швейную иглу из уретры любопытного школьника. Медики отмечают, что дети в пубертатном возрасте, как мальчики, так и девочки, могут проявлять повышенный интерес к изменениям в своём теле из-за гормональных изменений. Иногда это приводит к необходимости обращения к врачу.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar