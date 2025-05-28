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28 мая, 12:20

Редчайший случай: Российские врачи спасли младенца с пятикратным обвитием пуповины вокруг шеи

В Подмосковье врачи спасли ребёнка с пятикратным обвитием пуповиной

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

В Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) в Балашихе успешно прошли роды с редким акушерским случаем — пятикратным обвитием пуповины вокруг шеи плода. По результатам УЗИ, у пациентки наблюдалась подобная проблема, но конкретно пятикратное обвитие стало неожиданностью, сообщили в Минздраве Московской области.

В Подмосковье врачи помогли родиться ребенку с пятикратным обвитием пуповиной. Обложка © Минздрав Московской области

В Подмосковье врачи помогли родиться ребенку с пятикратным обвитием пуповиной. Обложка © Минздрав Московской области

«У пациентки планировались естественные роды, однако при проведении кардиотокографии мы выявили патологические изменения. В связи с ухудшением состояния ребёнка было принято решение о срочном оперативном родоразрешении – кесаревом сечении. Операция прошла без осложнений и длилась около 30 минут», – рассказала врач акушер-гинеколог МОПЦ Лариса Иванчук.

Такой случай встречается крайне редко и представляет высокий перинатальный риск для ребёнка. Тем не менее, благодаря своевременному принятию решения и слаженной работе медицинской команды, малыш родился здоровым, без травм и осложнений, с хорошими показателями по шкале Апгар. Сегодня мама и ребёнок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

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Наталья Афонина
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