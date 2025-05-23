Челябинские врачи разворошили «гнездо» паразитов у пациента, который 7 лет лечился от простатита

В Челябинске врачи городской больницы №1 столкнулись с редким и сложным случаем: им пришлось оперировать пациента, поражённого эхинококкозом — паразитарным заболеванием, вызванным личинками ленточного червя.

«За 25 лет своей практики впервые встречаю такую локализацию. Удалять цисты (новообразования, в которых растут и развиваются личинки гельминта. — Прим. Life.ru) пришлось сразу в пяти местах», — рассказал Алексей Веретенников, оперирующий врач-хирург, заместитель главного врача по хирургии ГКБ №1 Челябинска.

По словам 44-летнего мужчины, он мог заразиться этим недугом несколько лет назад, работая с животными на личном подворье в Казахстане. За прошедшее время паразиты образовали обширные колонии в его организме, нанеся серьёзный вред жизненно важным органам.

Наиболее крупное образование находилось в печени, а ещё три — в брюшной полости. Особенно редким случаем стало обнаружение кисты в предстательной железе. Ситуация осложнялась тем, что опухоль в печени разрослась вблизи крупного кровеносного сосуда, что потребовало от хирургов нестандартного подхода: им пришлось временно изменить положение органа, чтобы получить доступ к «гнезду» паразитов.

Диагностика заболевания оказалась непростой задачей. Врачи ГКБ №1 смогли обнаружить эхинококкоз, заметив подозрительную кисту в предстательной железе. После этого обследования выявили заражённые участки и в других органах. До этого момента мужчину безуспешно лечили от простатита в течение семи лет. Пациента беспокоили проблемы с мочеиспусканием, а его общее состояние постепенно ухудшалось.