Нижегородская Рапунцель съела 3 кг своих волос, пока не слегла со страшным диагнозом

В Нижнем Новгороде 17-летняя девушка попала в больницу с болями в желудке. Как выяснилось, пациентка имела дурную привычку жевать и проглатывать собственные волосы. Врачи нашли у пострадавшей в животе волосяной ком весом в три килограмма. Об этом рассказали в пресс-службе Нижегородской областной детской клинической больнице (НОДКБ).

«Нижегородскую Рапунцель с комом волос в желудке спасли хирурги НОДКБ. В желудке 17-летней нижегородки обнаружили огромный комок волос массой три килограмма. В медицине это явление называют трихобезоаром или синдромом Рапунцель. Это результат навязчивой привычки – жевать и глотать собственные волосы», — сказано в тексте.

Девушку уже прооперировали, сейчас она проходит период восстановления. По словам психологов, желание обсасывать волосы зачастую встречается у девочек-подростков из-за эмоциональных нарушений, тревожности и стресса.