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10 мая, 15:09

Нижегородская Рапунцель съела 3 кг своих волос, пока не слегла со страшным диагнозом

В Нижнем Новгороде врачи спасли девочку, у которой в желудке было 3 кг волос

Ком из волос, который достали из желудка девочки в Нижнем Новгороде. Обложка © НОДКБ

Ком из волос, который достали из желудка девочки в Нижнем Новгороде. Обложка © НОДКБ

В Нижнем Новгороде 17-летняя девушка попала в больницу с болями в желудке. Как выяснилось, пациентка имела дурную привычку жевать и проглатывать собственные волосы. Врачи нашли у пострадавшей в животе волосяной ком весом в три килограмма. Об этом рассказали в пресс-службе Нижегородской областной детской клинической больнице (НОДКБ).

«Нижегородскую Рапунцель с комом волос в желудке спасли хирурги НОДКБ. В желудке 17-летней нижегородки обнаружили огромный комок волос массой три килограмма. В медицине это явление называют трихобезоаром или синдромом Рапунцель. Это результат навязчивой привычки – жевать и глотать собственные волосы», — сказано в тексте.

Девушку уже прооперировали, сейчас она проходит период восстановления. По словам психологов, желание обсасывать волосы зачастую встречается у девочек-подростков из-за эмоциональных нарушений, тревожности и стресса.

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В Электростали врачи спасли 91-летнюю женщину, у которой сгнил желчный пузырь

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске врачи спасли женщину, которая на протяжении пяти лет страдала от осложнений после травмы позвоночника. Жизнь пациентки значительно ухудшилась из-за выпадения прямой кишки. Однако медикам удалось справиться с патологией.

Татьяна Миссуми
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