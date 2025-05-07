В Электростали врачи спасли 91-летнюю женщину, у которой сгнил желчный пузырь

В Электростали врачи спасли 91-летнюю пациентку с острым холециститом (воспалением желчного пузыря). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Врачи спасли 91-летнюю женщину. Фото © Министерство здравоохранения Московской области

Женщина поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе, а также слабость и повышенную температуру. Ей требовалась операция, но ситуацию осложняло то, что ранее она перенесла инфаркт головного мозга. Кроме того, пенсионерка страдала ожирением, гипертонической болезнью, а также тяжёлым нарушением ритма сердца и хронической сердечной недостаточностью.

Хирурги успешно провели операцию, которая длилась более двух часов. Выяснилось, что желчный пузырь пациентки полностью сгнил и дал воспалительное осложнение на всю брюшную полость — начался перитонит. Сейчас она уже выписана домой и чувствует себя хорошо, поделился врач-хирург Электростальской больницы Дмитрий Мирошниченко.