Миллиардер и друг принца Уильяма умер, проглотив пчелу во время игры в поло

Неожиданная смерть постигла индийского миллиардера в Англии. Во время игры в поло 53-летний Санджай Капур скончался, проглотив пчелу. О трагическом инциденте сообщает британское издание Mirror.

Мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание после того, как жало пчелы попало ему в горло. Укус насекомого спровоцировал тяжелейшую аллергическую реакцию – анафилактический шок, который привёл к остановке сердца.

Санджай Капур с супругой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ priyasachdevkapur

Ранее Капур возглавлял компанию Sona Comstar и был постоянным участником матчей по поло, в которых также принимали участие члены королевской семьи. Известно, что погибший являлся близким другом принца Уильяма и поддерживал с ним общение.

За несколько дней до своей кончины в соцсетях Капур опубликовал пост, в котором были следующие слова: «Ваше время на Земле ограничено. Оставьте «что, если» философам и вместо этого с головой погрузитесь в «почему нет». Многие пользователи Сети увидели в этом страшное пророчество.