Миллионер подавился вареником в польском ресторане и умер
Главный инвестор футбольного клуба «Висла» Томас Кокосински подавился и умер
Томас Кокосински. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Thomas Kokosinski
Инвестор краковского футбольного клуба «Висла», миллионер Томас Кокосински умер в возрасте 42 лет, подавившись едой. Об этом сообщает wiadomosci.radiozet.pl.
По информации издания, бизнесмен прибыл в Польшу с целью завершить покупку миноритарного пакета акций «Вислы» стоимостью пять миллионов долларов. Переговоры находились на завершающей стадии, пока не наступила трагедия. В среду, 4 июня, ужиная в одном из краковских ресторанов, Кокосински подавился кнедликом (блюдо, напоминающее вареник).
Мужчину экстренно доставили в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. К сожалению, 10 июня медики приняли решение отключить миллионера от оборудования из-за необратимых изменений в мозге, вызванных гипоксией.
По словам его коллеги Ярослава Крулевского, они делали всё возможное, чтобы «выиграть эту важнейшую битву за его жизнь», но проиграли.
Внезапная смерть на днях произошла и в Екатеринбурге. В ресторане «Максимилианс» умер гость, несмотря на все попытки медиков спасти его. Эта ситуация могла парализовать работу заведения, однако очевидцы говорят, что всё произошло вечером, поэтому посетителей впускали через заднюю дверь. Ресторан закрывать не стали.