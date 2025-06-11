Миллионер подавился вареником в польском ресторане и умер

Инвестор краковского футбольного клуба «Висла», миллионер Томас Кокосински умер в возрасте 42 лет, подавившись едой. Об этом сообщает wiadomosci.radiozet.pl.

По информации издания, бизнесмен прибыл в Польшу с целью завершить покупку миноритарного пакета акций «Вислы» стоимостью пять миллионов долларов. Переговоры находились на завершающей стадии, пока не наступила трагедия. В среду, 4 июня, ужиная в одном из краковских ресторанов, Кокосински подавился кнедликом (блюдо, напоминающее вареник).

Мужчину экстренно доставили в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. К сожалению, 10 июня медики приняли решение отключить миллионера от оборудования из-за необратимых изменений в мозге, вызванных гипоксией.



По словам его коллеги Ярослава Крулевского, они делали всё возможное, чтобы «выиграть эту важнейшую битву за его жизнь», но проиграли.