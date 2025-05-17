«Накрыли пакетом»: Загадочная смерть уральца чуть не парализовала работу ресторана в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга в ресторане «Максимилианс» внезапно умер гость. Несмотря на оперативно прибывшую бригаду скорой помощи, реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

«Потом тело огородили баннером, было видно, что в чёрный пакет положили. Всё случилось около 21:00, поэтому вечером посетителей впускали через заднюю дверь, закрывать ресторан не стали», — сообщила очевидица.