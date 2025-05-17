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17 мая, 12:41

«Накрыли пакетом»: Загадочная смерть уральца чуть не парализовала работу ресторана в Екатеринбурге

В ресторане «Максимилианс»в центре Екатеринбурга внезапно умер посетитель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shutting

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shutting

В центре Екатеринбурга в ресторане «Максимилианс» внезапно умер гость. Несмотря на оперативно прибывшую бригаду скорой помощи, реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

«Потом тело огородили баннером, было видно, что в чёрный пакет положили. Всё случилось около 21:00, поэтому вечером посетителей впускали через заднюю дверь, закрывать ресторан не стали», — сообщила очевидица.

Как сообщил E1.RU осведомлённый источник в правоохранительных органах, предварительный осмотр не выявил признаков насильственной смерти. Для установления точных обстоятельств гибели тело мужчины направлено на патолого-анатомическое исследование.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Свердловской области произошла трагедия — в детском саду скончался трёхлетний воспитанник. Согласно предварительным данным следствия, он захлебнулся рвотными массами. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

Александра Мышляева
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