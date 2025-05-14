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14 мая, 19:08

Трёхлетнего мальчика обнаружили мёртвым в детском саду на Урале

Ural Mash: В Свердловской области ребёнок умер во время сон-часа в детсаду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Трёхлетний ребёнок умер в детском саду в Свердловской области. Предварительно установлено, что он отравился рвотными массами. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Инцидент произошёл в городе Лесной в детском саду «Ягодка». По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Он был совершенно здоровым ребенком. Я быстрее приехала с работы, подбежала к ребёнку, беру его за ноги и понимаю, что он холодный и синий, что его уже просто не спасут», — рассказала мать мальчика E1.

По её словам, ребёнок умер во время сон-часа.

Ранее в Нижегородской области трёхлетний ребёнок умер, разбив лоб о стену. Мать поругала малыша, чтобы он перестал баловаться. Женщина на время вышла из комнаты, а когда вернулась, то увидела ребёнка лежащим без сознания.

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Полина Никифорова
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