В Нижегородской области трёхлетний ребёнок в истерике расшиб себе лоб об стену и умер

В Нижегородской области трёхлетний ребёнок умер после того, как разбил голову об стену. О трагическом случае пишет Ni Mash.

ЧП произошло в посёлке Ильиногорск Володарском округе. Мать поругала малыша, чтобы он перестал баловаться. Женщина на время вышла из комнаты, а когда вернулась, то увидела ребёнка лежащим без сознания.

Мальчика направили в больницу с тяжёлым ушибом и внутричерепными гематомами. Хирурги провели операцию, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.