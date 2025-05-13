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13 мая, 10:22

В Нижегородской области трёхлетний ребёнок в истерике расшиб себе лоб об стену и умер

Ni Mash: В Нижегородской области трёхлетний ребёнок умер, разбив лоб о стену

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Нижегородской области трёхлетний ребёнок умер после того, как разбил голову об стену. О трагическом случае пишет Ni Mash.

ЧП произошло в посёлке Ильиногорск Володарском округе. Мать поругала малыша, чтобы он перестал баловаться. Женщина на время вышла из комнаты, а когда вернулась, то увидела ребёнка лежащим без сознания.

Мальчика направили в больницу с тяжёлым ушибом и внутричерепными гематомами. Хирурги провели операцию, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Трёхлетняя девочка умерла после съеденной картошки фри
Трёхлетняя девочка умерла после съеденной картошки фри

Ранее сообщалось, что у пары из Приморья прямо на руках умер младенец. Родители считают виновными в трагедии врачей, которые поставили неправильный диагноз и посоветовали отпаивать малыша.

Мария Любицкая
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