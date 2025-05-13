В Нижегородской области трёхлетний ребёнок в истерике расшиб себе лоб об стену и умер
Ni Mash: В Нижегородской области трёхлетний ребёнок умер, разбив лоб о стену
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В Нижегородской области трёхлетний ребёнок умер после того, как разбил голову об стену. О трагическом случае пишет Ni Mash.
ЧП произошло в посёлке Ильиногорск Володарском округе. Мать поругала малыша, чтобы он перестал баловаться. Женщина на время вышла из комнаты, а когда вернулась, то увидела ребёнка лежащим без сознания.
Мальчика направили в больницу с тяжёлым ушибом и внутричерепными гематомами. Хирурги провели операцию, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что у пары из Приморья прямо на руках умер младенец. Родители считают виновными в трагедии врачей, которые поставили неправильный диагноз и посоветовали отпаивать малыша.