Трёхлетняя девочка умерла после съеденной картошки фри

Трёхлетняя девочка отравилась картошкой фри из кафе «Зира» в городе Лодейное поле Ленинградской области. Ребёнку стало плохо через час после употребления пищи — поднялась температура, возникли проблемы с ЖКТ. Врачам не удалось спасти малышку. Об этом рассказал телеграм-канал «Mash на Мойке».

По предварительной версии, у девочки произошло острое пищевое отравление. В кафе, где кормили ребёнка, проводят проверки. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Семья девочки благополучная, никто не стоял на учёте. Помимо погибшей девочки у родителей есть маленький сын.