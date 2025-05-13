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13 мая, 10:04

Трёхлетняя девочка умерла после съеденной картошки фри

Трёхлетняя девочка насмерть отравилась картошкой фри в кафе в Ленобласти

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

Трёхлетняя девочка отравилась картошкой фри из кафе «Зира» в городе Лодейное поле Ленинградской области. Ребёнку стало плохо через час после употребления пищи — поднялась температура, возникли проблемы с ЖКТ. Врачам не удалось спасти малышку. Об этом рассказал телеграм-канал «Mash на Мойке».

По предварительной версии, у девочки произошло острое пищевое отравление. В кафе, где кормили ребёнка, проводят проверки. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Семья девочки благополучная, никто не стоял на учёте. Помимо погибшей девочки у родителей есть маленький сын.

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Полина Никифорова
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