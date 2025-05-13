Трёхлетняя девочка умерла после съеденной картошки фри
Трёхлетняя девочка насмерть отравилась картошкой фри в кафе в Ленобласти
Обложка © Kandinsky/ Life.ru
Трёхлетняя девочка отравилась картошкой фри из кафе «Зира» в городе Лодейное поле Ленинградской области. Ребёнку стало плохо через час после употребления пищи — поднялась температура, возникли проблемы с ЖКТ. Врачам не удалось спасти малышку. Об этом рассказал телеграм-канал «Mash на Мойке».
По предварительной версии, у девочки произошло острое пищевое отравление. В кафе, где кормили ребёнка, проводят проверки. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Семья девочки благополучная, никто не стоял на учёте. Помимо погибшей девочки у родителей есть маленький сын.
Ранее жители Екатеринбурга массово отравились устрицами из ресторана. После употребления в пищу морских гадов была госпитализирована семья с ребёнком. Посетители ресторана утверждают, что устрицы не шевелились от лимонного сока, хотя должны были.