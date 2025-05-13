Россияне начали тяжело травиться токсичным растением, похожим на черемшу
Во Владивостоке несколько человек отравились растением, похожим на черемшу
Черемша. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Во Владивостоке уже несколько человек получили тяжёлое отправление черемицей, которая является растением-близнецом черемши. Об этом сообщили в телеграм-канале Тысячекоечной больницы города.
Медики отметили, что чемерица, обманчиво напоминающая черемшу, содержит мощные яды. Даже малая доза этого растения может спровоцировать сильное отравление, проявляющееся тошнотой, рвотой, головокружением и общей слабостью. Употребление чемерицы в значительном количестве крайне опасно и чревато серьёзными последствиями для здоровья.
«К сожалению, ежегодно происходят случаи отравления чемерицей среди любителей весенней охоты за черемшой», — говорится в сообщении.
Несколько человек уже отравились опасным растением. Состояние всех пострадавших оценили как средней степени тяжести. Благодаря оперативной помощи медиков, пациенты в скором времени были выписаны домой.
Ранее биолог рассказал, как правильно выбирать и обрабатывать сухофрукты, чтобы не слечь на больничную койку с отравлением. Специалист отметил, что, несмотря на полезные свойства, которые содержатся в сушёных фруктах, в них также могут обладать токсины и пестициды.