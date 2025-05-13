Россияне начали тяжело травиться токсичным растением, похожим на черемшу

Во Владивостоке уже несколько человек получили тяжёлое отправление черемицей, которая является растением-близнецом черемши. Об этом сообщили в телеграм-канале Тысячекоечной больницы города.

Медики отметили, что чемерица, обманчиво напоминающая черемшу, содержит мощные яды. Даже малая доза этого растения может спровоцировать сильное отравление, проявляющееся тошнотой, рвотой, головокружением и общей слабостью. Употребление чемерицы в значительном количестве крайне опасно и чревато серьёзными последствиями для здоровья.

«К сожалению, ежегодно происходят случаи отравления чемерицей среди любителей весенней охоты за черемшой», — говорится в сообщении.

Несколько человек уже отравились опасным растением. Состояние всех пострадавших оценили как средней степени тяжести. Благодаря оперативной помощи медиков, пациенты в скором времени были выписаны домой.