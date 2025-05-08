Жители Екатеринбурга массово отравились устрицами после похода в новый ресторан

Массовое отравление произошло в Екатеринбурге — предварительно, устрицами. Госпитализирована семья с ребёнком. Люди уверяют, что морские гады не шевелились на тарелках, хотя должны были, сообщает SHOT.

Местная жительница рассказала, что 3 мая они с мужем и шестилетней дочерью посетили новый ресторан морепродуктов в ТЦ «Гринвич». Ночью у девочки начались признаки отравления: тошнота и сильные боли в животе. Хотя она не ела устрицы, она пробовала десерт вилкой родителей и пила молочный коктейль. Утром из-за высокой температуры ребёнка госпитализировали. В больнице девочке проводили длительные капельницы.

Днём стало плохо и родителям. У них появились те же симптомы. Врачи, по словам женщины, поставили им диагноз: кишечная инфекция. Семья до сих пор находится в больнице. О случаях отравления заявили и другие клиенты ресторана. У некоторых сразу появились подозрения, что с устрицами что-то не так, потому что те «не шевелились» после попадания лимонного сока.

По словам посетителей, ресторан утверждает, что устрицы были свежими. Представители заведения считают, что причиной недомогания клиентов стало сочетание устриц с молочными коктейлями и мидиями в сливочном соусе, что не рекомендуется. В настоящее время Роспотребнадзор проводит проверку в ресторане.