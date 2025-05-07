На полках российских магазинов нашли сыр с аллергеном и колбасу с «удешевляторами»

Сразу три крупных российских производителя продуктов питания были пойманы на санитарных нарушениях. В их изделиях нашли компоненты, не указанные на упаковке. Скрытые ингредиенты могут спровоцировать у некоторых людей аллергию. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Лабораторный контроль не прошёл творожный сыр от компании «Карат». Анализ показал наличие сорбиновой кислоты, которая не указана на упаковке. Это вещество применяется как консервант для замедления роста микрофлоры, однако может вызывать серьёзные реакции у аллергиков. Компания выпускает продукцию под собственным названием, а также под брендами Violette, Delissir и «Дружба».

Нарушения также выявили у предприятия «Владимирский стандарт». Варёная колбаса, поставляемая фирмой в розничные сети, содержит крахмал, клетчатку растительного происхождения и камедь, но упоминание этих добавок на этикетке отсутствует. Такие компоненты могут использоваться для снижения себестоимости.

Схожая история — с цветочным мёдом марки «Апидей». Исследование показало вдвое превышенную норму содержания оксиметилфурфурола. Подобное отклонение свидетельствует о нарушениях условий хранения или чрезмерной термической обработке.