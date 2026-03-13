Владимир Путин
13 марта, 04:00
Как в сезон не нарваться на смертельную «лжечеремшу»: Учимся отличать медвежий лук от ядовитой чемерицы

Диетолог Соломатина: Съедобная черемша отличается от ядовитой чемерицы ярким запахом

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

В России начинается сезон черемши. Медвежий лук (так её ещё называют) — это ценный весенний суперфуд, богатый витаминами и фитонцидами, полезный для иммунитета, ЖКИ, давления. Однако главная опасность черемши заключается в том, что она очень похожа на чемерицу — ядовитое растение, отравление которым может привести даже к смерти. Life.ru проконсультировался с врачом-диетологом Еленой Соломатиной и узнал, как обезопасить себя и не нарваться на смертельную «лжечеремшу».

Черемша (слева), чемерица (справа). Фото © Wikipedia / Borealis55, sarang

Черемша (слева), чемерица (справа). Фото © Wikipedia / Borealis55, sarang

Они где-то похожи, но тем не менее различия есть. Во-первых, у чемерицы достаточно плотные широкие листья с прожилками, а у черемши листочки гладенькие, потоньше. У чемерицы более короткий стебель, у черемши более длинный. Чемерица ничем не пахнет, а вот черемша имеет ярко выраженный чесночно-луковый запах, потому что у черемши есть небольшая луковица. И если посмотреть на обратную сторону листа, то у чемерицы можно увидеть белёсый налёт, такие ворсинки, чего нет у черемши.

Елена Соломатина

Врач-диетолог

Врач объяснила, что получить отравление от чемерицы достаточно легко, потому что в стебле растения содержатся алкалоиды, которые ужасно воздействуют на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, встречаются случаи, когда в «одном пучке может быть и черемша, и чемерица.

Соломатина порекомендовала пристально присматриваться к растениям, которые продают на улице или рынке. Любители черемши обязаны изучить пучок и избавиться от подозрительных листьев, потому что они могут принести ещё больше проблем со здоровьем — вплоть до гибели.

Конечно, всё зависит от количества съеденного, но тем не менее. Отравления будут очень сильными и продолжительными.

Елена Соломатина

Врач-диетолог

