Как в сезон не нарваться на смертельную «лжечеремшу»: Учимся отличать медвежий лук от ядовитой чемерицы

Они где-то похожи, но тем не менее различия есть. Во-первых, у чемерицы достаточно плотные широкие листья с прожилками, а у черемши листочки гладенькие, потоньше. У чемерицы более короткий стебель, у черемши более длинный. Чемерица ничем не пахнет, а вот черемша имеет ярко выраженный чесночно-луковый запах, потому что у черемши есть небольшая луковица. И если посмотреть на обратную сторону листа, то у чемерицы можно увидеть белёсый налёт, такие ворсинки, чего нет у черемши.