Кровавые пузырьки: Правда ли кока-кола разъедает желудок

Слухи о смертельной опасности газировки расходятся быстрее, чем пузырьки в свежеоткрытой банке, однако некоторые моменты могут быть несколько преувеличены. Насколько на самом деле опасна кола, рассказала Life.ru гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она заметила, что новость о том, что частое употребление кока-колы в Приморье спровоцировало у ребёнка кровавую рвоту, звучит пугающе, но требует спокойного и профессионального разбора.

«Безусловно, чрезмерное увлечение этим напитком может играть негативную роль: содержащиеся в нём кислота при регулярном употреблении может раздражать слизистую желудка. Однако напрямую связывать колу с желудочным кровотечением было бы некорректно», — сказала врач.

Прежде всего, стоит разобраться с термином «кровавая рвота». Возможно, речь о незначительных прожилках крови, а не о тяжёлом кровотечении, какое бывает, например, при разрыве вен пищевода, допускает Кашух. Кроме того, эрозии в желудке могут возникать у любого человека по множеству причин: будь то инфекция, стресс или погрешности в питании. Люди, которые вообще не пьют колу, от этого тоже не застрахованы.

«Кола могла быть лишь одним из факторов, усугубивших уже имеющуюся проблему, либо вообще оказалась не при чём, если кровь появилась из-за микротравм пищевода, вызванных многократной рвотой при вирусной инфекции», — считает доктор.

Сладкие напитки не рекомендуют давать детям до 2 лет. А Всемирная организация здравоохранения и профильные медицинские ассоциации советуют воздерживаться от кофеинсодержащих газировок до 14 лет, подчеркнула она.

В любом возрасте важно помнить, что «Кока-кола» — это десертный напиток, лакомство, а не вода для утоления жажды. Как и любой другой продукт, она безопасна в редких случаях употребления, но при бесконтрольном употреблении превращается в фактор риска. Если подросток пьёт колу в таких количествах, что это приводит к медицинским последствиям, значит, проблема не в самом напитке, а в отсутствии контроля и чувства меры. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог

Ранее Life.ru рассказывал, что во Владивостоке 12-летний ребёнок был доставлен в больницу с кровавой рвотой, причиной которой стало обострение эрозийного гастрита, усугублённого длительным употреблением колы. Теперь юному пациенту предстоит длительное лечение.