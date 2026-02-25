Ребёнка экстренно госпитализировали в Приморье с кровавой рвотой из-за колы
Coca-Cola. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cfg1978
Во Владивостоке 12-летний ребёнок был экстренно госпитализирован с кровавой рвотой. В Краевой детской клинической больнице №1 сообщили, что причиной стало обострение эрозийного гастрита, усугублённого длительным употреблением Coca-Cola.
По словам пациента, он регулярно пил газированный напиток. Во время обследования врачи обнаружили повышенную кровоточивость слизистой желудка.
«Это говорит о том, что у ребёнка уже были предпосылки к эрозийному гастриту, который усугубился из-за употребления кока-колы», — пояснила врач-эндоскопист Маргарита Лемза.
Медики отмечают, что ортофосфорная кислота в составе газированных напитков может усиливать повреждение слизистой при заболеваниях ЖКТ. Ребёнку предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога.
Врачи также фиксируют рост числа детей с гастритами, панкреатитами и другими заболеваниями пищеварительной системы. Среди факторов риска — газированные напитки, острая закуска латяо и регулярное употребление фастфуда. Родителям рекомендуют внимательнее следить за питанием подростков
